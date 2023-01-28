屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場

由新地發展的屯門大型新盤NOVO LAND，第2A期及第2B期最快可望於農曆新年後推出，成為集團今年首個推售的新盤。

發展商早前指出，集團將於今年推出6個新盤，涉及超過6,500伙；當中農曆新年後將率先

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