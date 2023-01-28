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何文田瑜一罕有向南海景戶 勢吸換樓客

置業家居 2023/01/28

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雖然市況開始回暖，但仍有發展商惜售旗下新盤。華懋及港鐵合作發展的港鐵何文田站上蓋項目瑜一，發展商指，項目並不急於推盤，將待第1C期獲批預售後，才一併推出市場；定價將參考同區豪宅，以及如九龍站及黃竹坑站

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欄名 : 封面故事

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