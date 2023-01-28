馬頭角明雋酒店式精品豪宅 樓花期僅8個月

馬頭角一帶不乏重建盤推出，當中由佳明集團發展的單幢盤明雋，樓花期僅半年多，且屬舊契重建項目，可以隨時出擊。項目的樓書及示範單位現正籌備當中，料於今年首季內推售，當中特色戶型或以招標形式推出。項目的單位

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