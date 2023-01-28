元朗雨後單幢式設計 鄰近朗屏站

由星星地產發展的元朗單幢盤，於本月初命名為「雨後」；發展商指項目正待批售樓紙，期望於首季以合理而吸引的定價推售。

該盤現正待批預售，獲批後將隨即開放示範單位；並參考同區優質住宅項目，訂出以合理且吸引的售

...