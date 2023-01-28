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樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出

置業家居 2023/01/28

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中港兩地通關，為樓市增添動力，而且美國加息步伐有望放緩，買家均提速入市，成交量亦隨即反彈。在市場氣氛好轉下，發展商更趁勢於農曆年後推盤，務求收復去年第四季的失地，預期將有逾7,100伙可率先登場，類型

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欄名 : 封面故事

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