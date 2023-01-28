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啟德維港1號租金較城中心相宜 1房$1.3萬起入場

置業家居 2023/01/28

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中國海外發展的維港1號，已於本月起陸續入伙，成為啟德PARK PENINSULA首個入伙的屋苑。代理指，現時屋苑租金較城中心一帶便宜一成或以上，目前約有130個放租盤，當中1房戶叫租由$1.3萬起。

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欄名 : 樓市熱話

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啟德 維港1號

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