啟德維港1號租金較城中心相宜 1房$1.3萬起入場 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 中國海外發展的維港1號，已於本月起陸續入伙，成為啟德PARK PENINSULA首個入伙的屋苑。代理指，現時屋苑租金較城中心一帶便宜一成或以上，目前約有130個放租盤，當中1房戶叫租由$1.3萬起。 區 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 收樓質素理想 惟浴室插座搭錯綫最失分【獲94分】 今日 收樓質素理想 惟浴室插座搭錯綫最失分【獲94分】 維港1號闊落長廳 今日 維港1號闊落長廳 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 2023/01/14 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 OMA by the Sea東南遠海景 2023/01/14 OMA by the Sea東南遠海景 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 2023/01/14 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 啟德 維港1號