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維港1號闊落長廳

置業家居 2023/01/28

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單位：1A座中層G室

實用面積：765平方呎

間隔：3房套及工作間連廁

叫租：$32,000（呎租：$41.8）

單位提供：中原（55458776）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

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欄名 : 樓市熱話

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