收樓質素理想 惟浴室插座搭錯綫最失分【獲94分】 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 本刊記者早前跟隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收維港1號2B座低層H室，一個實用面積348平方呎的1房（連套房）海景單位。 單位整體交樓質素不俗，多個工種均獲滿分；最大的失分位置在於浴室櫃，櫃內有插 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 維港1號闊落長廳 今日 維港1號闊落長廳 啟德維港1號租金較城中心相宜 1房$1.3萬起入場 今日 啟德維港1號租金較城中心相宜 1房$1.3萬起入場 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 2023/01/14 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 OMA by the Sea東南遠海景 2023/01/14 OMA by the Sea東南遠海景 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 2023/01/14 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 鍾智剛 驗樓