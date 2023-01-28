收樓質素理想 惟浴室插座搭錯綫最失分【獲94分】

本刊記者早前跟隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收維港1號2B座低層H室，一個實用面積348平方呎的1房（連套房）海景單位。

單位整體交樓質素不俗，多個工種均獲滿分；最大的失分位置在於浴室櫃，櫃內有插

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