  • 12°C
香港時間 : 2023128日 (週六) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資管公司夥發展商推澳洲物業投資計劃 擁優先認購權 兼享三重回報

置業家居 2023/01/28

分享：

分享：

本港及國際不少富商均會把資金交託，或是自行成立資產管理公司，以便管理及以名下資產作出不同類型的投資。最近有本港的資產管理公司便與澳洲的物業發展商合作，推出澳洲物業發展項目投資計劃，通過借款予發展商發展

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

陳柏宇計劃置業迎第二胎 最想買複式Dream House
2023/01/14
陳柏宇計劃置業迎第二胎 最想買複式Dream House
收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師
2023/01/07
收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師
ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業
2022/12/31
ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業
搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士
2022/12/24
搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士
90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身
2022/12/03
90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身
海外物業 澳洲 財富及資產管理 證監會 股票 澳元 銀行

上一篇文章

收樓質素理想 惟浴室插座搭錯綫最失分【獲94分】

下一篇文章

春節長假二手旺 創近12年同期新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？