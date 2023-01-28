資管公司夥發展商推澳洲物業投資計劃 擁優先認購權 兼享三重回報

本港及國際不少富商均會把資金交託，或是自行成立資產管理公司，以便管理及以名下資產作出不同類型的投資。最近有本港的資產管理公司便與澳洲的物業發展商合作，推出澳洲物業發展項目投資計劃，通過借款予發展商發展

...