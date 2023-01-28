資管公司夥發展商推澳洲物業投資計劃 擁優先認購權 兼享三重回報 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 本港及國際不少富商均會把資金交託，或是自行成立資產管理公司，以便管理及以名下資產作出不同類型的投資。最近有本港的資產管理公司便與澳洲的物業發展商合作，推出澳洲物業發展項目投資計劃，通過借款予發展商發展 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 陳柏宇計劃置業迎第二胎 最想買複式Dream House 2023/01/14 陳柏宇計劃置業迎第二胎 最想買複式Dream House 收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師 2023/01/07 收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師 ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業 2022/12/31 ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業 搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士 2022/12/24 搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士 90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 2022/12/03 90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 海外物業 澳洲 財富及資產管理 證監會 股票 澳元 銀行