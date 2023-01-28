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墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起

置業家居 2023/01/28

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澳洲墨爾本發展成熟，備有完善生活配套及多所著名學府，吸引不少港人前赴升學或移居。該市現正有現樓項目在港推售，屬位處市中心的單幢盤Aspire，設有565伙1房至3房單位，其中1房戶售價由近$277萬港

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欄名 : 海外置業

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2023/01/14
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