墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 澳洲墨爾本發展成熟，備有完善生活配套及多所著名學府，吸引不少港人前赴升學或移居。該市現正有現樓項目在港推售，屬位處市中心的單幢盤Aspire，設有565伙1房至3房單位，其中1房戶售價由近$277萬港 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 2023/01/14 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 2023/01/07 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 2022/12/31 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 2022/12/24 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 2022/12/17 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 海外物業 澳洲 墨爾本 澳元