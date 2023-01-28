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【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選

置業家居 2023/01/28

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今年共有23件設計，獲選為best of innovations（年度最佳設計），其中包括大家熟悉的Bosch、Canon、Dell Technologies、LG Electronics Inc.及

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欄名 : 家居頭條

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