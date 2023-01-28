【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： CES是未來科技潮流的預演舞台，當中，Samsung的Bespoke Home家電系列（例如雪櫃），更完美展示個性化設計主流。品牌預告，將於2023年起在家電產品直接安裝SmartThings、 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 家居頭條 相關文章 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 今日 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 今日 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 你可能感興趣 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 今日 01:00 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 01:00 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 今日 01:00 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 最新專欄文章 更多 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 今日 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 今日 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 兔年風水布局 催旺化煞 2023/01/14 兔年風水布局 催旺化煞 兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通 2023/01/14 兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通 展覽 美國 拉斯維加斯 CES Samsung 家電