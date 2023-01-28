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【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用

置業家居 2023/01/28

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LG於CES 2023演講台上，詳細介紹支援LG Zero Connect無綫傳輸技術的97吋電視機SIGNATURE OLED M3。它可在9呎範圍內傳輸4K、更新率達120Hz的內容，傳送至熒幕播

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欄名 : 家居頭條

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