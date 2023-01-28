【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： LG於CES 2023演講台上，詳細介紹支援LG Zero Connect無綫傳輸技術的97吋電視機SIGNATURE OLED M3。它可在9呎範圍內傳輸4K、更新率達120Hz的內容，傳送至熒幕播 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 家居頭條 相關文章 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 今日 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 今日 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 你可能感興趣 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 今日 01:00 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 01:00 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 今日 01:00 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 最新專欄文章 更多 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 今日 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 今日 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 兔年風水布局 催旺化煞 2023/01/14 兔年風水布局 催旺化煞 兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通 2023/01/14 兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通 家電 影音器材 LG Sony