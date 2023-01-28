CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 世界復常重上軌道，全球科技界年度盛事CES 2023（消費類電子產品展），亦如期於美國拉斯維加斯揭幕，展開為期4天的前瞻性展覽。今屆共有逾3,200個參展商發表新作，當中包括1,000間初創公司，涵蓋 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 今日 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 今日 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 你可能感興趣 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 01:00 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 今日 01:00 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 今日 01:00 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 最新專欄文章 更多 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 今日 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 今日 【推介2】Samsung智能家電 無縫連接物聯網 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 今日 【推介1】CES Innovation Awards 年度最佳設計精選 兔年風水布局 催旺化煞 2023/01/14 兔年風水布局 催旺化煞 兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通 2023/01/14 兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通 展覽 美國 拉斯維加斯 CES Samsung 家電 可持續發展 新能源 影音器材