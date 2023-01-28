良言一句 發揮治癒力量

新春佳節，人人互相祝賀，都會送上吉祥語句。的確，語言文字很重要，有時一枝筆甚至比一把刀更傷人；小時候我並不理解，但長大後，我才明白文字的厲害。有些話語能夠鼓舞他人，又或號召人們，相信很多人都對美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的名句「不要問國家可以為你做甚麼，應該要問自己可以為國家做甚麼」（Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country），或黑人民權運動領袖馬丁路德金《我有一個夢想》（I Have a Dream）的演說印象深刻。

「實地」改名 避種族主義含義

早前到美國旅行，有次搭�𨋢時遇到一位老太太，她問我從哪裏來，我回答「香港」，她便說「我認識你們這種人」（I know people of your kind）；我有點愕然並感到被冒犯，但就不跟長者計較了。令我驚訝的是，美國社會一向較為政治正確，人們對涉及種族、性別、文化、性取向和宗教的用語時，都會較為小心，卻也避免不了語言冒犯。

最近，南加州大學社會工作學院從其課程中移除了「實地」（field）一詞，據說理由是該詞也可解作「田地」，有可能有種族主義含義；「進入實地」（going into the field）或「實地工作」（field work）的詞彙，將改為「實習」。在我看來，這似乎是過了頭，因為大多數社會都由農業社會開始，人們從事農業生產、耕種田地以獲得糧食。那麼足球場或棒球場的場地football and baseball fields，又該用甚麼或如何稱呼呢？

「消除有害語言」 矯枉過正捱批

政治正確與言論自由之間的爭論，難以一概而論。美國史丹福大學的「消除有害語言倡議」（The Elimination of Harmful Language Initiative）中，提出了一些不贊成使用、不受歡迎的字詞，包括you guys和freshman等，原因是它們乃較為男性化的語言。

倡議由史丹福的資訊科技部門在去年年底發起，希望消除多種形式有害語言，包括種族主義、暴力與偏見語言。然而，該「有害語言」指南受到各界強烈反對，並批評清單過於政治正確；清單上的詞彙也引起嘲笑，例如在研究過程中經常使用分組實驗的blind study，或會造成殘障歧視；「一石二鳥」（killing two birds with one stone）的表達可能對動物的暴力行為正常化；「白皮書」（white paper）可能被視為下意識的種族化行為等。由於受到強烈反對，這個指南已被移除，史丹福大學亦表示，該指南不是大學政策。

香港和亞洲大部分地區，對政治正確的態度較為寬鬆。祝福所有宗教及文化人士「聖誕快樂」是完全可以接受，並不會被認為是具排斥性，也不必用「節日愉快」取代；在大多數情況下，我們仍使用「他、她」的第三人稱代詞、也不會在電郵下款列明人稱代詞。

在香港叫「鬼佬」、新加坡叫ang mo kui、又或泰國叫的farang，都是對西方人的稱呼。當地人通常習慣如此稱呼西方人，絕大多數情況是沒有貶義或冒犯之意；事實上，更有一個啤酒品牌由西方人創辦，名叫鬼佬啤酒。

但在農曆新年期間，香港人對用語及其含義就較為敏感，例如粵語「書」與「輸」是同音，有些人會認為正月買書不好意頭，就正如人們不希望以「輸」錢來開始新的一年；又例如粵語「藥」與「弱」讀音相同，有些人甚至覺得新年買藥、食藥是禁忌。

特朗普反亞裔言論 引發暴力事件

文字有不能低估的力量，它可以改變公眾的看法和信念，甚至產生不同後果。在美國爆發的反亞裔暴力事件，被歸因於前總統特朗普在新冠疫情期間所作出的反亞裔言論，把新冠病毒稱為「功夫流感」（kung flu）甚至「中國病毒」（Chinese virus）。納粹分子戈培爾（Joseph Goebbels）流傳的其中一句說話是「謊言重複足夠多次就成為真理」，一些政客就正正利用這一點，獲得想要的效果。

正面來說，言語可帶來治癒的力量，對自己多作正面的表達、肯定和支持，能增加自信、亦可增加同理心，因此我們要注意用語，更加要注意到受眾的想法。良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒！新正頭，我以祝福完結此文，希望大家兔年身體安康、萬事大吉！

▲ 文字有不能低估的力量，它可以改變公眾看法和信念，甚至產生不同後果，在美國爆發的反亞裔暴力事件，就被歸因於前總統特朗普在新冠疫情期間所作出的反亞裔言論。（法新社資料圖片）