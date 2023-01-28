乘通關復常之勢 促港經濟再騰飛

不經不覺，特首李家超新班子上場已逾半年，初期各行業因疫情肆虐受到重創，市民及市場信心跌至歷年谷底，移民及失業等負面消息此起彼落，經過新班子半年多的勤政善治、以結果為目標的施政方針，讓市民看到了希望，敢於擔當、積極進取的治理水平，亦令市民對新政府的滿意度有所提升。

理順行政立法關係 增施政效率

在本屆特區政府首份施政報告中，當局重點刻劃現時香港最需要改善的房屋土地、搶人才疫後重拾經濟發展等問題，加上各官員較以往更主動推行大型項目，由交椅洲人工島、北部都會區到簡約公屋的決策及逐步落實，到公布《基層醫療健康藍圖》及《青年發展藍圖》，展示長遠落實改善醫療及青年問題的決心與前瞻性，以至「搶企業、搶人才」及關顧弱勢社群的實際行動；加上在《香港國安法》的實施及完善選舉制度下，立法會、選委會和人大選舉均順利有序舉行，由「愛國者治港」所築起的政治屏障，令行政立法關係更順暢，一洗以往特區政府「跛腳鴨」的負面形象。

最近香港步向復常，當局逐步放寬防疫措施，本港經濟亦開始從黑暗中看到曙光，在農曆春節假期前夕，本港與內地實施首階段通關，旅客及本地經濟開始陸續恢復，旅遊業及零售業市況亦好轉，為新的一年帶來了復甦的希望。現時香港市民往返內地仍受制於每日出入境限額，以及48小時內核酸檢測陰性結果，自費檢測除了造成金錢負擔，亦為時常往返兩地的市民增加不少麻煩，李家超最近已明言，適當時候會取消核酸檢測要求，以及達致全面恢復通關，相信屆時可令兩地往來人流全面恢復，帶動經濟貿易往來。

兔年伊始，廣大市民期望香港百業興旺，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗，於年初二到沙田車公廟為香港祈福，求得第11中籤，籤文與2011年相似，寓意特區政府要珍惜來之不易的形勢，謹慎施政、多聽忠言；雖然並非上籤，但尚算穩中求勝，逐步向好亦正是廣大市民期待的好兆頭。

助各業復甦 亦要平衡財赤風險

特區政府近日已開始就財政預算案廣納民意，不少政黨及組織為增強香港發展動能及恢復經濟出謀獻計，有政黨及團體希望當局再派發消費券，以增加經濟復常力度，亦有聲音要求當局為樓市穩步「撤辣」，令樓市止跌回穩，減低樓市持續下行令小業主蒙受損失的風險；坊間亦有聲音支持當局提出特別措施，鼓勵推動各項大型活動及展覽，招攬各地工商業界來港進行商貿活動，以及加大力度推動旅遊業復甦，推出特惠方案，鼓勵及吸引有經驗的從業員回流，加強旅遊業人手應付需求。

今年正值香港經濟再起飛的時期，各界均希望財政司司長陳茂波在下月公布財政預算案時，能關顧各行各業疫下所受的影響，提供適度援助協助復甦，同時亦要平衡財赤所帶來的政經風險。

香港先後經歷黑暴及疫情，數年以來由亂及治，可謂經歷風濤駭浪，錯過了數年光陰，前景亦屢被看淡；但以往香港能屢創奇績，靠的是香港人堅毅不屈、認真勤奮、與時並進的獅子山精神。

廣納民意助解困 增市民獲得感

現在香港已進入由治及興新階段，正值開關復常、大灣區發展綱領以及一帶一路策略性發展一同與祖國並肩作戰的好年代，特區政府要抓住機遇，廣納民意，急市民所急、解市民所困，着力破解深層次矛盾，增強廣大市民獲得感、幸福感；社會各界也應透過政府委員會及其他諮詢架構，繼續均衡參與，積極向當局出言獻策，是其是，非其非，協助特區政府改善施政，合力建設更具競爭力的香港。（文章只代表個人立場）

▲ 最近香港步向復常，當局逐步放寬防疫措施，本港經濟從黑暗中看到曙光。（資料圖片）