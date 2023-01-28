香港與內地於月初實施首階段免檢疫通關，因為工作需要，我於本月10日一早就登上飛往上海的航班，作為在香港從沒有被感染過的「決賽圈」選手，下定被感染的決心，開啟了忐忑不安又滿懷期待的通關返鄉之旅。

內地感染那麼嚴重，可以回去嗎？這恐怕是每個期待回內地的香港人最擔心的問題。在香港飛往上海的航班上，我全程佩戴口罩，連口水都沒有喝；為了降低一切風險，上海的全部行程我都請朋友安排車輛接送，從上海回安徽的高鐵亦買了商務艙，盡量減少不可控制的高密度人群接觸。

內地「陽康」者眾 漸成免疫屏障

在每一場與朋友們的聚會聚餐中，在脫下口罩前，我都會先問一個問題：「陽康」（陽性康復者簡稱）一周以上的請舉手，結果出乎意料，幾乎100%都是「陽康」，偶遇個別自稱未感染的朋友，說身邊的人全感染了，但自己沒有出現過症狀，而被其他人公認為無症狀感染者。多日以來，我的感覺良好，身邊已經「陽康」的朋友們，仿佛一道道免疫屏障，阻隔了我被傳染的可能性；以目前內地的社會面情況看，只要我不在人多密集的場所脫掉口罩深呼吸，所謂的「感染風險」應該很低。

為甚麼內地傳播的速度如此之快？短短半個月的時間，幾乎所有認識的人都已被感染，令西方世界乃至世界衞生組織覺得不可思議，甚至有陰謀論者認為，中國內地早已大面積爆發。我在內地與朋友們討論過，很多人都覺得是在取快遞和外賣的時候被感染的，甚至有人說，開門取快遞時，他和快遞員都沒有戴口罩，感覺一陣風吹來，沒多久人就不舒服了。

正是由於內地特殊的物流服務生態模式，快遞外賣等配送人員的流動性很大，導致病毒傳播的速度和效率被極大地提升，加上多年的防控效果好，人們的防護意識變得薄弱，才導致了大面積快速傳播感染的局面，並且都是在12月底前感染的。在內地期間，大家如果不點外賣、不收快遞，相信可以更進一步降低感染機率。

倡核酸改快測 加快過關降成本

回看香港的疫情狀況，每日少則數千、多則以萬計新增感染者，好處是可以控制感染及重症人數，平衡醫療資源，尤其是重症監護的壓力；但缺點是戰綫長、時間久，社會成本也不低。熬到今日，與內地已免隔離恢復通關，在親眼看到、感受到內地的疫情現狀後，我建議香港的步伐可以邁得更快一點，毋須再對內地疫情心存恐懼，尤其是毋須再進行48小時內核酸檢測，改為抗原快測、快速測溫、健康申報等即可；往返兩地要花150元進行一次核酸，對基層百姓來說也是時間成本和經濟負擔。

我們常說耳聽為虛，眼見為實，不論有沒有疫情，未來的香港依然需要新一代香港人探索內地新機遇，並投入其中，成為新時代連接中國內地和世界的橋樑！通關了，新的一年，希望大家能多回內地走走看看！

▲ 由於內地特殊的物流服務生態模式，快遞外賣等配送人員的流動性很大，導致病毒傳播的速度和效率被極大地提升。（中新社資料圖片）