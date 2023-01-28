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哈里出書爆料 可擺脫王室囚籠？

國際版 2023/01/28

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英國哈里王子自傳出版前已備受關注，出版後一如外界所料，在書中大爆英國王室內幕。是次推薦好書《Spare》並非認同書中觀點，而是希望讀者能藉此思考，哈里是否真的能藉此機會，擺脫王室的囚籠。

哈里在書中大爆

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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