財爺統領專責組 推廣香港新優勢 政治版 2023/01/28 分享： 分享： 本港進入復常階段，高官、商界、議員先後出訪宣傳香港、招商引資。港府昨日再成立由財政司司長陳茂波任主席的專責小組，推廣香港新優勢。陳茂波表示，港府正部署在海內外，進行一浪接一浪的推廣工作。 成員涉不同界別 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「共創明teen」 友師親體驗提意見 2023/01/27 「共創明teen」 友師親體驗提意見 何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 2023/01/26 何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 2023/01/21 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 2023/01/20 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 2023/01/19 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 政治 陳茂波 香港 立法會 李家超 導演 財政司 新世界 旅發局 鄭志剛