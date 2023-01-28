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財爺統領專責組 推廣香港新優勢

政治版 2023/01/28

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本港進入復常階段，高官、商界、議員先後出訪宣傳香港、招商引資。港府昨日再成立由財政司司長陳茂波任主席的專責小組，推廣香港新優勢。陳茂波表示，港府正部署在海內外，進行一浪接一浪的推廣工作。

成員涉不同界別

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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