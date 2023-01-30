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馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點

副刊版 2023/01/30

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馬來西亞向來是熱門旅遊地，疫情過後是時候重遊當地。早前馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長KHAIRUL FIRDAUS Akbar Khan率領2023年首個海外訪問團訪港，並舉行以「Malaysia

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欄名 : 旅事通

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