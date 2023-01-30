馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 副刊版 2023/01/30 分享： 分享： 馬來西亞向來是熱門旅遊地，疫情過後是時候重遊當地。早前馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長KHAIRUL FIRDAUS Akbar Khan率領2023年首個海外訪問團訪港，並舉行以「Malaysia ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 2023/01/28 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 2023/01/21 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 2023/01/17 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 2023/01/16 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 2023/01/14 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 美食 馬來西亞 米芝蓮 東南亞 國泰航空 潛水 海灘 吉隆坡 檳城 馬六甲海峽