正當香港電影票房回春大熱，中國內地的賀歲檔就爆出小冷門。之前一直被看好的《流浪地球2》，票房總收入已不敵張藝謀執導的《滿江紅》，上映五天，前者是近十七億元（人民幣，下同），後者近二十億元。

至於在預售期領先的梁朝偉、王一博主演的諜戰片《無名》，則票房再差一大段，只得四億元上下（由於剪接太藝術化，即時序不易明，後來得在官網上列出此片簡明時間綫以解畫）。動畫片《深海》本來以為可乘着幾年前國潮動畫片的大勢被看好，但出來也是一般，只得近三億元。

原因？好多意見認為，也是因着疫情停了三年的問題，觀眾的口味和時代又變化了。

《流浪地球》當年殺出，有其所謂中國科幻元年的吹捧，好多人進場，其實也基於捧國潮的心理。但《流浪地球》在特技到故事都未盡人意，事隔幾年，拿出差不多的另一集，就算有劉德華坐鎮，也不可能扳回當年逾五十億元的成績。

反而最大驚奇是《滿江紅》，因為之前都沒聽說會排張藝謀的作品過年，而且之前也一直不清楚故事講甚麼。原來是岳飛身亡之後的事，那麼，又是一部古裝戰場武打片嗎？又不是。全片只拍了兩個月，出來的，竟然是部古裝懸疑喜劇！的確估佢唔到。

啟示是，市道隨着市面及戲院回復常態，確實已反彈不少。這是三年來，首次不用限入座率的賣票狀態，而且可選的國產類型也不少（但還是沒外國片），大家都希望趁這黃金檔谷一谷票房及入場欲，否則真救不了停滯近三年的電影院行業。

另外，單純追國潮氣氛的觀影情懷已經過去，現在仍是喜劇當道。要說《滿江紅》的成功，還得提主角沈騰和易烊千璽，前者看來已成為當今中國內地戰無不勝的王牌主角票房保證。