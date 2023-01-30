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翻煲水致癌傳說

副刊版 2023/01/30

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煎了幾件蘿蔔糕和年糕，打算把水翻熱沖普洱茶同吃，家母立即阻止：「熱水壺裏的水已煲過，別翻煲這些水，會致癌的！」為了讓家人安心，我立即把水倒走了。

翻煲水真的有致癌物？經翻查資料，在自來水中，與癌症風險最有關的兩種物質是硝酸鹽和亞硝酸鹽。世界衞生組織建議，每公升自來水應低於五十毫克的硝酸鹽和三毫克的亞硝酸鹽。

亞硝酸鹽本身不會致癌，但在胃部可能會與胺或不新鮮的蛋白質（如肉類）或滋生了細菌的水結合，而產生致癌的亞硝胺。開水中的亞硝酸鹽，的確會隨着加熱過程的次數增加，但中國一個科學節目，早前請了研究人員進行實驗，發現未經煮沸的自來水，每公升含有0.007毫克亞硝酸鹽，而經煮沸後，增加至0.021毫克，而反覆煮沸二十次，其含量都只有0.038毫克。此實驗證明，即使反覆煮沸自來水近二十次，其增幅也遠遠未到對身體有害的程度。

我們反而要留意，開水不宜放置於室溫太久才飲用，開水煮沸冷卻後，存放於開封容器中，其實也有飲用期限，時限取決於周圍環境，例如盛載白開水的器皿是否洗淨、有否經口唇接觸過水或瓶口，這樣，便容易令細菌滋生，最安全還是即時或即日飲用。

我對媽媽說：「總是覺得你沖的茶較好喝，不如就將這重任交給你！」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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