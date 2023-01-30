日前有單新聞，一名靈實醫院女護士在下班時，遭賊人從後箍頸搶去手袋及手錶，但賊人卻失魂地遺下自己的銀包，結果警察在案發後一小時，往賊人住所拉人，名副其實笨賊一名。

近年各地出現不少笨得交關的賊仔，愚蠢得可笑，頭腦簡單就肯定是，卻連四肢也毫不發達，例如：

一、內地有賊仔半夜潛入超市，摸黑走到櫃台想偷錢，摸下摸下，摸到一條又軟又長之物，以為是蛇，嚇到彈起，直奔門口時頭撞大門，結果暈倒地上，超市老闆被巨響吵醒，出去一看，見一可疑男子暈倒門口，召來警察非常平靜而順利地將他逮捕，也在閉路電視中檢得其醜態。而將賊仔嚇到像撞邪般之物，乃老闆兒子玩的塑膠玩具蛇。

二、內地有兩名賊仔偷了鋼筋賣錢，但因分贓不勻而大打出手，彼此條氣唔順，於是報警。警察到場後，兩名賊仔如實告訴警察因偷東西分贓不勻而爭執，要求警察主持公道，結果即時被扣上手銬。

三、前幾天，日本有名青年在迴轉壽司店，拍下自己刻意夾走在迴轉帶上其他客人已點叫的壽司之短片，並上載上TikTok，還標上#別人的點餐，而壽司的碟亦清楚顯示壽司是別人的，故證據確鑿干犯盜竊罪，罪證就是青年自己上載並公諸於世的片段。

四、香港去年有男士扮買外賣，付職員一百元後，拿出鎅刀仔打劫，卻反被職員拎菜刀反擊而落荒逃跑，人家是偷雞唔到蝕渣米，此笨男乃偷錢唔到蝕紅衫。

以上這些景況，不說以為是出現在喜劇電影，殊不知是現實情景。新正頭，我家長輩近日已收了幾次「喂，你估下我係邊個？」「你認唔認到我把聲呀？」的電話，又或假扮銀行職員說「你的銀行戶口有問題，現在想跟你再次核實身份」等等，這樣的屎蹺，看在我們眼內，當然可笑，但家裏那些老友記可能不虞有詐，務必提醒他們對着陌生人，要保持精靈醒目！