康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 副刊版 2023/01/30 分享： 分享： 香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social首度夥拍韓國護膚美粧品牌LANEIGE，推出「紫綴金炫煥肌下午茶套餐」（$498/兩位），以革新緊緻塑顏3X系列為創作靈感 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 2023/01/28 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 2023/01/21 灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 2023/01/16 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 2023/01/14 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 2023/01/12 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 香港 品牌 酒店 設計 餐廳 加拿大 魚 蛋 甜品 酒吧