康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品

香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social首度夥拍韓國護膚美粧品牌LANEIGE，推出「紫綴金炫煥肌下午茶套餐」（$498/兩位），以革新緊緻塑顏3X系列為創作靈感

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