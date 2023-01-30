政策環境穩定 電動車有望「香港製造」

創新科技及工業局局長孫東早前接受訪問時指，他期望兩三年後便可有第一輛香港製造的電動車，「如果在香港真的決定要建立新能源汽車的整車生產綫，那大灣區，包括深圳可以提供很好的供應鏈，我們的汽車零部件能保證非常穩定的供應，理想的情況是做出一套完整製造車的生產綫，即是香港製造，做一個適合香港的品牌出來。」

政策急轉彎 港電動車產業起落大

作為駕駛電動車多年的用家，筆者對於孫東提出的願景，可謂既喜又憂。感到欣慰是因特區政府展現出大膽構思，敢於為香港打造新產業。

避免經濟結構長期依賴地產、金融等傳統產業。電動車普及化是全球趨勢，這股潮流不會逆轉，各地政府都在政策上推動轉型，甚至招攬電動車生產商於當地設廠，打好產業基礎，孫東對香港在一國兩制中的定位拿捏準確，香港既是面向國際，亦可以借助大灣區作後盾，這條供應鏈優勢，可令香港成為製造電動車的基地。

雖說在建立發展電動車產業方面，香港前景好、條件足，但經過多年深耕，本港的支柱經濟結構早已成熟成形；而另屬於創科範疇、肩負重振「香港製造」使命的電動車產業，若要突圍而出，除了本身的實力、魄力、以及對市場發展的前瞻掌握，還須依靠政府持續而有力的政策財稅支援。回望香港電動車產業的「大起大跌」，不難發現對發展新興產業的最大風險，是政出多門和「政策急轉彎」，而最大的支持則來自財稅費用的優惠，在進退得失之間，凸顯了「成也政府、敗也政府」的使命責任。

續推稅務優惠 吸生產商來港設廠

公共行政複雜微妙，既易引發煩瑣的體制本位、政策方向、利益權責乃至緩急順序等歧異，亦易受外在環境和社會氛圍所影響，令政策反覆多變。就以電動車政策為例，便因其涉及減少路面廢氣排放、交通流量管理和推動創科經濟等不同屬性，而出現由環境及生態局主管、原運房局煞停稅務優惠、創科及工業局提出發展新願景的「三頭馬車」現象，易予人政策跌宕失焦的負面擔憂。

電動車產業現正穩步發展，而高達9成的電動車車主，都經由「一換一」計劃領取稅務優惠，反映政策優惠的成功及其決定性作用，但該計劃將於明年屆滿，市場的不確定性正快速浮現，業界的投資決定變得更審慎遲疑，會否窒礙行業的長遠發展，令人憂慮。隨着下一份財政預算案發表在即，筆者希望財政司司長陳茂波推動並且主導與相關部門的協調，統一政策發展的方向和步伐，開創新的政策支持，打造穩定及持續的政策環境，吸引生產商來港設廠，讓「香港製造」的電動車成為新的經濟火車頭。

▲ 本港電動車產業若要突圍而出，除了本身實力，還須依靠政府持續而有力的政策財稅支援。（資料圖片）