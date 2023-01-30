燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產 行政人員版 2023/01/30 分享： 分享： 隨着電腦硬碟機的容量提升、雲端科技廣泛應用、影片轉為跨平台串流模式觀看等，光碟式產品正開始沒落。 日本電子大廠松下電器（Panasonic）近日宣布，2月起正式終止燒錄用藍光光碟的生產，未來也將不再有後 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金 今日 美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金 300款Sony產品 下月平均加價14% 2023/01/27 300款Sony產品 下月平均加價14% 蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 2023/01/27 蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 2023/01/26 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 2023/01/26 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 商業 銷售 產品 Panasonic