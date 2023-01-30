燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產

隨着電腦硬碟機的容量提升、雲端科技廣泛應用、影片轉為跨平台串流模式觀看等，光碟式產品正開始沒落。

日本電子大廠松下電器（Panasonic）近日宣布，2月起正式終止燒錄用藍光光碟的生產，未來也將不再有後

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