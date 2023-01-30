  • 13°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產

行政人員版 2023/01/30

分享：

分享：

隨着電腦硬碟機的容量提升、雲端科技廣泛應用、影片轉為跨平台串流模式觀看等，光碟式產品正開始沒落。

日本電子大廠松下電器（Panasonic）近日宣布，2月起正式終止燒錄用藍光光碟的生產，未來也將不再有後

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金
今日
美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金
300款Sony產品 下月平均加價14%
2023/01/27
300款Sony產品 下月平均加價14%
蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞
2023/01/27
蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞
無人機eDrone 採集樹木生物樣本
2023/01/26
無人機eDrone 採集樹木生物樣本
紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發
2023/01/26
紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發
商業 銷售 產品 Panasonic

上一篇文章

AI聊天機械人ChatGPT 通過MBA美國法學院考試

下一篇文章

美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？