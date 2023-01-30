美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金

全球知名的黑客組織Hive，自2021年6月被首度發現後，受害企業快速增加。美國司法部、聯邦調查局（FBI）以及多國執法部門，隨即聯手行動，祕密入侵並破壞Hive的網絡伺服器，阻止黑客取得約1.3億美

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