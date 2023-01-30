美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金 行政人員版 2023/01/30 分享： 分享： 全球知名的黑客組織Hive，自2021年6月被首度發現後，受害企業快速增加。美國司法部、聯邦調查局（FBI）以及多國執法部門，隨即聯手行動，祕密入侵並破壞Hive的網絡伺服器，阻止黑客取得約1.3億美 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產 今日 燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產 300款Sony產品 下月平均加價14% 2023/01/27 300款Sony產品 下月平均加價14% 蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 2023/01/27 蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 2023/01/26 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 2023/01/26 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 商業 黑客 美國 勒索 FBI 美國司法部 美元