曾志偉暗示 藝人助說好香港故事 政治版 2023/01/30 分享： 分享： 一向能言善辯的的保安局局長鄧炳強，昨日又有新片，訪問無綫電視總經理曾志偉，更特別請教：「政府的宣傳工作如何可以更有效？」曾志偉則表明，如果想更多年輕人認識和了解香港，「一定要摻埋我們玩。」 接受鄧炳強訪 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 財爺統領專責組 推廣香港新優勢 2023/01/28 財爺統領專責組 推廣香港新優勢 「共創明teen」 友師親體驗提意見 2023/01/27 「共創明teen」 友師親體驗提意見 何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 2023/01/26 何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 2023/01/21 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 2023/01/20 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 政治 TVB 曾志偉 疫情 香港 沙士 保安局 鄧炳強 行政會議 林健鋒