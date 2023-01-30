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曾志偉暗示 藝人助說好香港故事

政治版 2023/01/30

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一向能言善辯的的保安局局長鄧炳強，昨日又有新片，訪問無綫電視總經理曾志偉，更特別請教：「政府的宣傳工作如何可以更有效？」曾志偉則表明，如果想更多年輕人認識和了解香港，「一定要摻埋我們玩。」

接受鄧炳強訪

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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