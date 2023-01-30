7仔甜蜜限定「Love² 雙層杯」 窩心實用情人節禮物

即將踏入2月，大家準備好迎接戀愛季節未？黛安收到風，7-11將聯同4位Sweet到爆嘅人氣Sanrio角色，推出專為情人節打造嘅甜蜜限定「Love²雙層杯」，杯身和杯蓋上都印上精緻角色及印花圖案，令人一見愛上。其中以紅色為主調嘅Hello Kitty雙層玻璃杯，杯身除咗有Hello Kitty，更有好友Tiny Chum；My Melody款式則以夢幻粉紅色為主調，加上草莓和印花元素，展現甜美感覺；淡紫色嘅Kuromi款式，杯身亦印有Kuromi和部下Baku嘅搞鬼圖案；Little Twin Stars同樣以粉色系為主調，加上流星等圖案，營造浪漫感覺，絕對係窩心嘅情人節禮物！

呢個雙層杯以Borosilicate玻璃製成，耐冷耐熱，配備玻璃杯蓋，容量約350毫升，無論用嚟盛載飲料或湯品都好合適。即日起至3月7日，顧客只要喺7-11購物滿$20即可享印花1張，於2月1日（本周三）起至3月10日，儲齊8張印花加$118，即可隨機換購「Love²雙層杯」2個，或以8張印花加$68隨機換購1個。

本文轉載自《晴報》