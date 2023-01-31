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北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸

副刊版 2023/01/31

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雖然日本近日受寒流影響，降雪持續，但這突如其來的天氣也無阻旅客飛到日本，參加每年一度於日本各縣舉辦的冬季限定雪祭或冬祭活動。今年於北海道、東北及山梨縣等地都有多個精采雪祭舉行，即將到當地旅遊的朋友不妨

...

欄名 : 旅事通

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