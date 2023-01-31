新春拜年時提出了一個疑問，香港人就極流行過年圍坐打麻將，但內地情況怎樣？是否也有這習慣？

之前去過一些中國農村過年，看來農村的這種集體玩意氣氛較濃。村中家家戶戶串門打牌（打的牌例則各有村規，肯定和香港牌不一樣），晚上燒炮仗更是誇張，基本上都大規模當正煙花匯演一樣。現在上海北京等大城，市中心範圍都不准放煙花了，氣氛實在是減了很多。

在大城市過年的話，也是甚少聽聞會打麻將。同輩朋友之間拜年可能會玩一下，但就少見有家庭聚會打牌的。他們說，因為城中人，家族成員少。好多是單孩家庭，長大後返老家也不會見到好多親朋戚友，那自然沒那麼多「腳」可湊夠開枱。

後輩之中，譬如去到九○後或更年輕的，打麻將這娛樂似乎是臨近失傳的樣子，沒有聽說他們平時會玩。現在一般仍有的玩麻將方式，是到一些叫「棋牌室」的地方，好多都設在樓上舖，當一樣健康的中老年棋牌類運動。當然也有是賭錢的，不過棋牌室就會較低調或社區消閒化。真正想打自動洗牌枱和私人包房內打的話，只能去一些會所式的地方，一般是打牌連吃東西的。

新年中也看到內地的媒體介紹麻將文化，現在大外宣起來，是把它作為中國「軟實力」去輸出，追溯歷史，說上世紀二十年代，就由來華工作的美國人帶回去美國傳播，還出書介紹規則，引發了其時一小陣麻將風。

後來在美國實地發現，確實也真有些美國人愛玩麻將，老年人為主，賭錢的意味極低，好多把它視作社交和智力遊戲。也有把麻將「神化」的，如茱莉亞羅拔絲曾在訪問中說她平時喜愛打幾手，並深有啟發，說：麻將的內涵在於，通過隨機抓牌，在混亂中創造秩序。