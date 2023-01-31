除了吃蛋，如何補充蛋白質？

減磅戰友Alice問：「我知道吃足夠蛋白質，對增肌很重要，所以每天早餐都必定吃一隻蛋，可是最近覺得有點悶了！」

「朝早上班通常很趕時間，最好早點計劃好吃甚麼，其實懂得配搭，也可以很精采豐富，例如：芝士吞拿魚沙律醬三文治或煙三文魚Bagel，配紫薯牛奶或芋頭牛奶。這個飲品的做法很簡單，只需用攪拌機，放入一百四十克已蒸熟的紫薯或芋頭，再拌入一茶匙糖或羅漢果糖，加入二百五十毫升脫脂奶攪拌即成，這樣，很容易便能製作出輔助增肌減脂的早餐了。」我建議。

Alice再問：「那麼，午餐可吃甚麼？」

「新年時吃得太膩的話，午餐可以嘗試動手做個高蛋白質低卡的大蝦長通粉車厘茄沙律，材料簡單，只需將烚好的長通粉和車厘茄，用乾葱頭炒過的十隻中蝦，跟青瓜粒、低脂沙律醬一起拌好，灑上適量的鹽和胡椒粉即成。又或做一個麻醬青瓜雞絲粉皮，綠豆製的粉皮卡路里不高，一包（濕裝）四百克的只相等於一碗飯的熱量，拌以低脂芝麻醬、青瓜絲和雞胸撕成的雞絲，可成為一道開胃小菜。」我教路。

「是否這樣吃，便可增肌？」Alice感到疑惑。

「千萬別以為只吃多些蛋或者蛋白質便能增肌，若多吃蛋白質而超過每日熱量需要，便會造成熱量盈餘，脂肪便會積存體內，所以不要盲目多吃蛋白質，適量便可。另外，要想增肌，必須配合持續且足夠訓練量的負重運動，負重運動能促進生長激素，幫助刺激肌肉生長，並可於訓練後，吃些蛋白質或喝杯牛奶或豆奶以幫助修補肌肉，要增肌除了吃足夠蛋白質外，肌力訓練是不可或缺呢！」

（編按：黃凱詩請假，暫停一期。）