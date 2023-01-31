農曆新年祝賀語，除了那些傳統習俗例牌四字吉語外，我特別喜歡那些佻皮貼地的祝福語，早年有「不勞而獲」，但那是太美好的夢想了，美好得有點太着數、太貪心，故我會改良一下，祝人「少勞多得」或「事半功倍」，起碼有點付出，不算太貪心。

今年，我祝福人「build肌成功」，由衷地希望對方「積穀藏肌」，皆因中年之友，三十歲打後，肌肉開始流失，四字頭開始，肌肉每十年流失八個點子，大腿的肌肉若沒有定期運動，更會每十年減少一成至一成半。隨着年紀增長，減下減下，就會逐漸演變成「肌少症」。

人生下半場，no肌no play，大家必須着意build肌。一般人以為跌倒才是肌肉減少的徵狀，故一日未跌過，都以為自己肌肉量無問題。其實，要去到行動不便、容易跌倒才注意build肌，已經太遲，甚至無肌可build了。有些日常生活的身體小變化，正顯示肌肉已悄悄流失。例如最不容易察覺的肌少警號是：

一、手部握力下降。若發現拿重物、單手提水壺倒水、打開罐頭、扭毛巾等有難度或容易扭傷，那就說明肌肉開始流失，導致上肢無力的現象發生。

二、平地走路開始緩慢，八秒內無法走完六公尺。

三、從坐姿起身需要靠物件（如扶手柄）借力，又或上樓梯容易無氣無力。有些人出現以上問題，以為只是關節退化，但關節退化、肌肉流失和骨膠原蛋白流失，是互相影響的問題。

至於如何build肌？明日續談。