世界混亂加劇 華搞好經濟才是王道

兔年伊始，港股紅盤高掛，內地消費市場人頭湧湧，很有復甦氣象，特區官員對香港經濟在兔年的表現，也有樂觀展望，如果僅看內地與香港市場，兔年前景似乎頗為正面。不過，如果把眼光放到全世界，世界卻不那麼太平，甚至一定程度可以說，有些亂世的徵兆。

美歐軍援增 俄烏局勢料升級

元宵還沒過，一些引人矚目的新聞，已為2023年的世界形勢蒙上了一層厚厚的陰影。在俄烏戰場上，看來衝突加劇的可能性在上升，在多次協調的努力下，近日美國和德國都已經同意，向烏軍提供先進坦克。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，德國將進一步增加對烏克蘭的軍事支持，決定向烏克蘭提供「豹2」（Leopard 2）主戰坦克。

德國政府發言人表示，作為第一步，德國將從聯邦國防軍庫存中提供14輛「豹2 A6」主戰坦克，其他歐洲國家也將向烏克蘭提供「豹2」主戰坦克。與此同時，拜登政府也一改此前數月堅持的論點，即「烏軍很難滿足美製M1主戰坦克的操作和維護要求」，轉而宣布將向烏克蘭提供31輛M1主戰坦克（M1 Abrams）。

看起來，經過前段時間，因歐洲受俄烏衝突拖累過大，而導致的美西方內部齟齬，已經初步得到解決，美西方再次打定主意要支持烏克蘭，將戰爭打下去，用先進的主戰坦克武裝烏軍，已經有點突破了防禦性武器的界限，下一步會否升級到先進的飛機、長程導彈等進攻性武器並不確定。從武器逐步升級的趨勢看，今年俄烏局勢緩和的可能性在下降、進一步升級的可能性在上升，需要高度警惕俄烏戰爭向失控方向發展。

巴阿擬建共同貨幣 抗美元霸權

在南美，巴西和阿根廷正着手準備建立「共同貨幣」。據媒體報道，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上周表示，巴西和阿根廷正在研究建立一種共同貨幣，用於兩國之間的貿易，以減少對美元的依賴。他在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯與阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）一起對記者說：「這就是將要發生的事情。」

南美一向是美國的後院，是美元的天然勢力範圍，現在南美的兩大經濟體共同合作，試圖擺脫美元影響，本質上是對美國金融霸權的反抗。如果連美國的近鄰都試圖擺脫美元霸權，說明美國建基於美元霸權之上的金融帝國之基礎正在動搖，這是美國難以接受的，因此這種反抗行為，大概率會引來霸權的反擊和無情鎮壓，增加世界的混亂。

在中美之間，美國打壓中國科技發展的行動仍在加強，據媒體報道，有知情人士透露，美國與荷蘭官員上周五（27日）在華盛頓特區達成協議，對出口到中國的先進芯片技術實施新的出口限制，而日本之前也已經發出訊號，願意加入美國的封鎖行動；不過由於日本與荷蘭需要在國內完善相關法律，所以預計到開始執行可能還要數月時間。

台海局勢也可能進一步緊張，據華盛頓《酒杯新聞》（Punchbowl News）引述知情官員消息，美國國會眾議院新任共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃於今年春天訪問台灣，美國國防部已經開始為這次出訪進行安全和後勤方面的準備。

另一方面，據全國廣播公司（NBC）報道，美國空軍機動後勤司令部司令米尼漢（Mike Minihan）上將於上周五簽發給司令部所有空中聯隊指揮官和其他空軍作戰指揮官一份備忘錄，命令他們在下月28日之前，報告所有準備與中國作戰的主要工作。米尼漢在備忘錄中說：「希望我是錯的。但直覺告訴我，2025年將發生戰鬥。」

雖然2023年中國從上到下都希望將精力集中在振興經濟上，但在全球層面上觀察，從歐洲、南美到台海，都存在可能誘發全球局勢陷入混亂的熱點問題，這些問題在2023年剛開頭就相繼浮現，預示着2023年全球局勢很可能不太平。

外圍局勢可能不太平，中國內部也存在一些不利經濟發展的因素，比較突出的就是部分民營企業、富裕階層，對經濟發展信心不足，對國家支持民營經濟發展的政策半信半疑。在這種心態影響下，部分民營企業主選擇躺平觀望，部分考慮移民、將資產轉移至境外。

在當前這種外部不確定性因素較多、內部部分人對未來信心不足的形勢下，怎麼做才能夠克服不利因素、化不利為有利，讓中國成為世界的希望之地，關鍵可能就在於能否推動經濟的快速恢復和發展。

據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2023年全球主要經濟體都將經歷艱難的一年，美國、歐洲都將在通脹和衰退的漩渦中飽受煎熬。如果中國經濟可以在其他經濟體困難的情況下，不受外界干擾加快發展，為內外資本提供優良的投資盈利環境，成為全球經濟低迷中的一片綠洲，無疑將用事實粉碎那些對中國經濟悲觀、不信任的觀點，打破那些對中國敵視者製造的謊言，成為事實上的全球最佳投資地，吸引內外資本的流入。

對於那些對中國前景信心不足的內外資本，特別是那些受美西方製造的虛假輿論蠱惑者，口頭的宣傳說得再多，也未必能起多大作用，說千遍自己好，不如用事實證明自己好，因為語言的力量總是有限，事實的力量才是無窮。把中國經濟刺激起來，把資本市場活躍起來，讓參與中國經濟的投資者能得到更佳的投資回報，讓那些棄中國而去的資本因為獲利不佳而後悔，如此才是真正增加中國經濟的吸引力、才是讓人心悅誠服的王道、才能在中美博弈中佔據有利的位置。

外圍挑戰多 中國保定力拓經濟

對中國來說，2023年外圍環境可能有較多的挑戰，中國應該保持定力，不為外界的風浪所牽動，聚精會神集中經濟發展。外界愈混亂，中國愈穩定、經濟愈發展，才愈能顯示中國的吸引力和優勢所在，才是抵抗各種外來惡意攻擊的最好防禦；對於內部一些人的信心不足，同樣要用發展的事實來說服他們，用發展的事實證明，他們的信心不足是錯誤的，只會減少他們自己投資獲利的機會，損害他們自身利益。

總之，2023年中國經濟雖然面對諸多的內外不確定因素，但只要抓住推動經濟快速發展的牛鼻子，就可能化不利為有利、將風險變成機遇，取得更大的成績。

▲ 作者認為，從美國及西方支援烏克蘭武器逐步升級的趨勢看，外界需要高度警惕俄烏戰爭向失控方向發展。（路透社資料圖片）