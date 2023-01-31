3方面支援時裝設計 說好中國故事

中華文明源遠流長，有深厚的歷史及文化底蘊。國家「十四五」規劃明確支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」，特區政府可以從「對內」及「對外」兩方面，講好中國故事。

對內對外 推動中國文化歷史

對內，要「古今並重」，推動市民全面認識中國傳統文化及歷史，同時理解國家現在的制度、憲法及發展，特別是新中國成立的歷史和背景。中國共產黨在艱難時期，帶領人民實現了民族獨立，確立了新中國基本的制度框架，並帶領國家日漸富強，只有更明白國家發展，了解國家的過去、現在和未來，才能培養他們的國民身份認同，自覺地、由衷地尊重和維護國家，並為身為「中國的香港人」而自豪。

特區政府應強化「多重進路」的方式，更積極做好宣傳及教育工作，例如推動更多文化及歷史活動，讓香港人更深入了解國家發展。

對外方面，香港要利用自身優勢，身體力行「傳播中國聲音」。二十大報告指出，「國家要實行更加積極主動的開放戰略，共建『一帶一路』成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。」香港作為國家最國際化的城市之一，加上具備一國兩制的最大優勢，絕對有能力、有承擔作為國家與國際的「超級聯繫人」，並從多方面主動對接國家戰略，成為共建「一帶一路」的參與者、貢獻者、以及受益者。

港紡織界有能力 推展「中國智造」

紡織及製衣界等香港工商界，多年來已在東盟等國家營商和設廠，足迹遍及泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、孟加拉等，港商不但為當地創造大量就業機會，更積極推動公益事業，例如協助兒童接種疫苗、推動當地基礎教育、關注婦女健康等，廣受「一帶一路」沿綫國家人民歡迎，在經濟、社會、文化與民心之相通，身體力行講好中國故事。

特區政府上月公布《香港創新科技發展藍圖》，在拓展環球創科合作方面，紡織及製衣界一向是創科研發、落地及商品化3部曲的重要載體，配合今次藍圖，業界絕對有能力及擔當，透過過去的設廠經驗、商業網絡，夥拍內地龍頭企業，將「中國製造」進一步推展為「中國智造」，併船出海，攜手打造國際品牌，建立更多合作點，以香港所長貢獻國家所需，並為「一帶一路」、東盟多國以至歐美市場，提供高性價比產品，締造互惠互利、多方多贏的局面。

時裝設計也是講好中國和香港故事的重要渠道。時尚設計是文化軟實力重要一環，特區政府可以進一步支援時裝設計發展，在設計、研發、生產及營銷，體現中華文化精神，爭取時尚話語權。

輸出軟實力 助內地品牌走出去

第一，當局可以向「設計創業培育計劃」及「時裝創業培育計劃」增撥資源，培育具國際影響力和中國特色的本地時裝設計師和服裝品牌；第二，以政策吸引內地龍頭服裝品牌，在港設立創新設計中心，為本地時裝設計師和年輕人提供機遇，同時幫助內地品牌「走出去」；第三，推動時裝設計注入文化藝術、影視及運動等創意產業，進行跨領域、跨界別合作，將中國的文化軟實力輸出到國際。

香港作為國家一分子，有責任為國家實現富強而努力，而維持香港長期繁榮穩定、全面準確貫徹一國兩制方針，更是每個香港人應有義務。筆者希望日後能與政府及業界繼續努力，肩負好維護國家安全的重任，攜手增強中華文明傳播力和影響力，講好中國故事、傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

▲ 時裝設計是講好中國和香港故事的重要渠道，以推動時裝設計注入文化藝術等創意產業，進行跨領域、跨界別合作，將中國的文化軟實力輸出到國際。（資料圖片）