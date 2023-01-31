完善創科生態環境 「初創會留港」

《香港創新科技發展藍圖》提及要壯大創科人才庫，增強發展動能，科大校長葉玉如相信，未來配合《藍圖》措施落實，為人才提供住屋、教育等配套，創科生態環境將能繼續完善，均有助香港成為國際創科中心：「我係好有信

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