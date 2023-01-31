完善創科生態環境 「初創會留港」 港聞版 2023/01/31 分享： 分享： 《香港創新科技發展藍圖》提及要壯大創科人才庫，增強發展動能，科大校長葉玉如相信，未來配合《藍圖》措施落實，為人才提供住屋、教育等配套，創科生態環境將能繼續完善，均有助香港成為國際創科中心：「我係好有信 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 今日 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 今日 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 今日 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 你可能感興趣 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 今日 01:00 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 今日 01:00 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 今日 01:00 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 葉玉如 香港 金融 大灣區 深圳 創業 基建 北部都會區 生物科技 科研