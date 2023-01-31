港穗校園合辦AI課程 有望年內推

近年本港不少大學積極拓展大灣區合作，位於廣州南沙區的香港科技大學（廣州）剛於去年9月開學。科大校長葉玉如表示，香港及廣州校園各主打不同課程設計，盼做到雙校互補，兩校師生共同申請國家及香港研究經費，並透

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