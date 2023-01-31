港穗校園合辦AI課程 有望年內推 港聞版 2023/01/31 分享： 分享： 近年本港不少大學積極拓展大灣區合作，位於廣州南沙區的香港科技大學（廣州）剛於去年9月開學。科大校長葉玉如表示，香港及廣州校園各主打不同課程設計，盼做到雙校互補，兩校師生共同申請國家及香港研究經費，並透 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 今日 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 完善創科生態環境 「初創會留港」 今日 完善創科生態環境 「初創會留港」 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 今日 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 你可能感興趣 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 今日 01:00 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 完善創科生態環境 「初創會留港」 今日 01:00 完善創科生態環境 「初創會留港」 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 今日 01:00 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 香港科技大學 葉玉如 廣州 清水灣 大灣區 人工智能