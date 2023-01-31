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教員不同原因離開 「不信人才續流失」

港聞版 2023/01/31

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港人移民潮下，中小學界首當其衝；上學年8間資助大學教學人員離職率達7.4%，亦創回歸以來新高。科大校長葉玉如指出，近年確有科大職員因「不同原因」離開，但師生流失未對科大構成太大挑戰，並相信人才流失情況

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