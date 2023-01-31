教員不同原因離開 「不信人才續流失」 港聞版 2023/01/31 分享： 分享： 港人移民潮下，中小學界首當其衝；上學年8間資助大學教學人員離職率達7.4%，亦創回歸以來新高。科大校長葉玉如指出，近年確有科大職員因「不同原因」離開，但師生流失未對科大構成太大挑戰，並相信人才流失情況 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 今日 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 完善創科生態環境 「初創會留港」 今日 完善創科生態環境 「初創會留港」 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 今日 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 你可能感興趣 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 今日 01:00 科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 完善創科生態環境 「初創會留港」 今日 01:00 完善創科生態環境 「初創會留港」 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 今日 01:00 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 葉玉如 香港科技大學 大學 移民 小學 中學 畢業 STEM 科研