世界知名神經生物學學家、香港科技大學校長葉玉如接受本報專訪，分析香港在疫情後科研實力依然強勁，她指香港科研擁有獨特優勢，包括有5間大學位列世界100名之內，且具備完善金融體系與國際化環境，均有助發展創

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