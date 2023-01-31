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科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人

指港科研擁獨特優勢 疫後實力仍強勁

港聞版 2023/01/31

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世界知名神經生物學學家、香港科技大學校長葉玉如接受本報專訪，分析香港在疫情後科研實力依然強勁，她指香港科研擁有獨特優勢，包括有5間大學位列世界100名之內，且具備完善金融體系與國際化環境，均有助發展創

...

報道系列 : 35周年報慶專訪

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