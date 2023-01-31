科大葉玉如：港拓創科 搶人才亦要留人 指港科研擁獨特優勢 疫後實力仍強勁 港聞版 2023/01/31 分享： 分享： 世界知名神經生物學學家、香港科技大學校長葉玉如接受本報專訪，分析香港在疫情後科研實力依然強勁，她指香港科研擁有獨特優勢，包括有5間大學位列世界100名之內，且具備完善金融體系與國際化環境，均有助發展創 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 報道系列 : 35周年報慶專訪 相關文章 完善創科生態環境 「初創會留港」 今日 完善創科生態環境 「初創會留港」 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 今日 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 今日 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 你可能感興趣 完善創科生態環境 「初創會留港」 今日 01:00 完善創科生態環境 「初創會留港」 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 今日 01:00 港穗校園合辦AI課程 有望年內推 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 今日 01:00 教員不同原因離開 「不信人才續流失」 葉玉如 香港科技大學 科研 疫情 金融 大學 施政報告 新能源 可持續發展 專利