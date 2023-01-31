觀塘繞道30組橋墩巨型壁畫 訴說九龍東發展故事

最近黛安行過觀塘，發現觀塘繞道30組橋墩換上色彩奪目嘅「Lift Up九龍東」巨型壁畫，呈現九龍東由宋朝發展到現代嘅30個人物故事。黛安聽聞，壁畫設計來自「城市藝裳設計比賽-飛躍天橋底2.0」勝出團隊建築師梁安裕和設計師龍曉琳嘅得獎作品，3M香港則連續第二屆獲選為項目提供3M™高質噴畫物料方案。大家可以從起動九龍東辦事處開始，沿「發現號」各個場地及海濱道公園漫步欣賞兼打卡。

負責項目籌劃嘅90後年輕建築師梁安裕話，很高興可以透過項目提供另一角度畀市民互動探索呢區嘅歷史和趣事；佢話最喜愛當中以九龍麵粉廠為創作藍本呈現本地食品業嘅作品，因九龍麵粉廠見證觀塘逾半個世紀嘅發展，更是九龍東及香港工業時代嘅重要地標。

黛安知道，團隊花咗大量時間蒐集研究社區歷史資料，過程中發現好多鮮為人知嘅有趣歷史，例如動員全家「穿膠花」係唔少港人嘅集體回憶，佢哋就以塑膠花製作工人作為主題人物之一，凸顯香港勤奮拼搏嘅「獅子山下」精神。活動詳情可瀏覽：https://www.liftupkowlooneast.com/。

本文轉載自《晴報》

▲ 「飛躍天橋底2.0」勝出團隊梁安裕和龍曉琳