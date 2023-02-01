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廣東歌之父許冠傑

副刊版 2023/02/01

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一個平常的早上，收到香港演唱會金牌製作人蕭潮順（蕭Sir）的喜訊：「許冠傑落實四月開演唱會」，頓時欣喜，皆因歌神阿Sam和幕後團隊去年已有此構思，礙於疫情而押後了大計，但他們一直都在整裝待發。蕭Sir透露了歌神的心意：阿Sam寧願自減歌酬，也要實現每場都會有六千以上座位平售心願，讓普羅大眾也可入場同歡，藉以希望香港人重拾歡樂，歌神這份對香港的心意和情誼，在香港的樂壇可謂前無古人。

我拉着問蕭Sir詳情，尤其是歌神的狀態，他告訴我：「阿Sam依家fit到漏油！他為了準備四月份的個唱，加緊跑步、練歌、練氣、健身，而且他一直有跟師傅練空手道，由九月開始已着意keep fit，到目前為止已減十幾磅，fit到演唱會服裝如褲頭也要重新度過。他現時着背心見大家，手瓜起𦟌是千真萬確、沒有P圖！」

蕭Sir又私下透露給我知，其實今年對阿Sam的意義很重大，皆因二○二三年是粵語流行曲五十年的大日子：一九七三年，阿Sam的《鐵塔凌雲》是香港首隻用西式旋律編曲和西洋樂器演奏的廣東歌，即廣東歌的誕生，已有五十年之久，而一九八三年是阿Sam第一次在紅館開個唱，四十年後仍然可返回紅館做show，確實相當有意思。

其實，香港歌神最大的心願是將粵語流行曲繼續傳承下去，希望更加多新一代年輕歌手接力。原來，我們的香港歌神阿Sam一直都很留意廣東歌壇的發展，他點名新一代年輕歌手林家謙和MC張天賦唱得很好，更喜見香港有不少唱廣東歌的年輕歌手都可以寫歌和填詞。

喜愛阿Sam、喜愛廣東歌、見證過廣東歌演變歷史的香港人，必定期待和支持這場由廣東歌之父阿Sam帶領的同慶廣東歌誕生半世紀之相聚party。許冠傑此時此處此模樣演唱會，今起有優先訂票，我已捲起衫袖準備撲飛！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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