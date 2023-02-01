阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 副刊版 2023/02/01 分享： 分享： 現時往返杜拜與香港需停曼谷，阿聯酋航空將由3月29日起，額外增設每日一班往返杜拜與香港的直航航班，加上現有香港經泰國曼谷往返杜拜的航班，營運每周共14班航班，旅客可自由安排行程，選擇直飛航點或於曼谷暫 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 2023/01/31 北海道4大雪祭開鑼 札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 2023/01/30 馬來西亞旅遊重啟 文化副部長推介必去景點 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 2023/01/28 旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 2023/01/21 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 2023/01/17 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 酒店 航空 阿聯酋 杜拜 空中巴士 阿聯酋航空