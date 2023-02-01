阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚

現時往返杜拜與香港需停曼谷，阿聯酋航空將由3月29日起，額外增設每日一班往返杜拜與香港的直航航班，加上現有香港經泰國曼谷往返杜拜的航班，營運每周共14班航班，旅客可自由安排行程，選擇直飛航點或於曼谷暫

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