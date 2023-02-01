日揆外訪玩火 恐禍及亞太和平

日本是今年國際七大工業國組織（G7）的輪值主席國，日本首相岸田文雄上月初出訪各成員國，最後一站是美國，並與美國總統拜登會面。在訪問期間，岸田文雄毫不留情地指摘中國在亞太區不守國際規矩，破壞區內秩序，對日本及其鄰國構成相當大的威脅。並說此行之目的是希望與歐美各國聯盟，合力制衡中國勢力崛起。

與歐美多項協定 把日推向危牆下

在這次訪問行程中，岸田文雄與歐美國家達成的多項協定，形同玩火：

1、與英國簽署軍事合作協議，容許雙方在對方國家駐軍；

2、申請加入北約組織，成為西方國家在亞洲的打手；

3、與美國多方面合作，獲取美方的先進武器、尖端科技（包括6G、AI、太空、生物科技等）的使用權；

4、拜登和岸田在核武器問題上達成協議。

筆者認為，岸田的外交行為把日本推向危牆之下。首先，從歷史角度看，二戰末期美國發射兩枚原子彈攻擊日本，落在長崎和廣島，造成近百萬人死傷；然而岸田文雄卻把家仇國恨拋諸腦後，主動靠攏美國，相信有良心的日本國民，對岸田文雄這種向歐美搖尾乞憐的行為，都會極之反感及失望。

表態軍費倍增 勢得罪鄰國

在軍事方面，日本在第二次世界大戰中，企圖雄霸亞洲甚至乎全世界，揮軍侵略中國、韓國、菲律賓等國家，造成亞洲各國生靈塗炭、家破人亡，死傷無數，每次回想這段歷史，都令人痛入心脾；戰敗後日本投降，並簽下和平條約，承諾永遠不會再為攻擊設軍，以及把軍費上限設於GDP百分之一，以作自衛防禦之用。

然而，在訪問中岸田文雄公開表態，指日本會把軍費倍增，而且並不限於防衞用途。如此難免會得罪亞洲其他國家，令諸國擔心日本有朝一日可能會重蹈覆轍，再次出兵到處侵略。

倘加入北約 戰爭風險大增

從地緣政治角度看，岸田文雄在美國報章撰文，高調提出中國威脅論，聲稱「今天的烏克蘭，可能是明天的亞洲」，並危言聳聽指中國大陸將武統台灣，威脅印太安全，因此他建議日本加入北約，引入歐美軍事力量以制衡中國；但前車可鑑，且看俄烏戰爭的起源，便是俄羅斯極力反對烏克蘭成為北約成員，恐防以美國主導的北約軍事勢力不斷東移，對國家造成威脅，最終在屢勸不爽的情況下，俄羅斯才決定出兵攻打烏克蘭。

由此推測，如果北約駐軍在日本，對中國便造成嚴重挑釁，一旦任何一方擦槍走火，另一場戰爭便會在亞洲發生；所謂「鷸蚌相爭，漁人得利」，倘若亞洲爆發戰爭，最大的得益者當然是美國，而岸田文雄就是「累街坊」的始作俑者。

影響亞洲經濟前景 損人不利己

從經濟角度看，亞洲人口是歐洲人口的一倍以上，市場龐大，而且科技力量急升，基建設施日趨完善，所以有經濟學者非常看好亞洲前景，預測其發展將會很快超越歐洲。今次岸田文雄「引狼入室」，欲借助歐美軍事力量遏抑中國，將會令到亞洲區內形勢更加緊張，這難免會影響企業在區內的投資意慾，此做法損人不利己，只會大大加重日本及歐美現時發展緩慢的經濟之壓力。

岸田文雄反華旗幟鮮明，不過筆者認為，在現時亞太區的地緣經濟發展勢態之下，岸田文雄欲借力打擊中國的如意算盤，未必能夠打得響；反之，筆者認為他是鋌而走險，罔顧國民安危，把國家押作賭注，最終可能會一敗塗地，輸得血本無歸。

根據日本「每日新聞」去年12月的民調顯示，岸田文雄的內閣支持率已跌到25%。岸田文雄刻意透過這次外訪，向國際宣揚日本反華政策，企圖激發國內民粹主義，以提升自己的民望，但恐怕他的計謀難以得逞，最終甚至會賠上自己的仕途。

▲ 日本首相岸田文雄早前外訪，刻意向國際宣揚日本反華政策，企圖激發國內民粹主義，以提升民望，惟恐怕計謀難以得逞。（法新社資料圖片）