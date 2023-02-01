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新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞

行政人員版 2023/02/01

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Meta為Facebook及Instagram用戶創建的新集中式登錄系統，近日被揭有保安漏洞，黑客僅需得悉用戶的電話號碼，便可關閉Meta帳戶的雙重認證保安程序。Meta回覆外媒查詢稱，接獲報告後已修

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欄名 : 科技新知

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