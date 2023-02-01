新登錄雙重認證 Meta已修復漏洞 行政人員版 2023/02/01 分享： 分享： Meta為Facebook及Instagram用戶創建的新集中式登錄系統，近日被揭有保安漏洞，黑客僅需得悉用戶的電話號碼，便可關閉Meta帳戶的雙重認證保安程序。Meta回覆外媒查詢稱，接獲報告後已修 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 今日 Twitter美申許可 冀年內增支付功能 平治自駕功能 美首頒第3級認證 2023/01/31 平治自駕功能 美首頒第3級認證 Apple Watch衝浪聯盟指定裝置 2023/01/31 Apple Watch衝浪聯盟指定裝置 美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金 2023/01/30 美夥多國執法部門 阻黑客取10億贖金 燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產 2023/01/30 燒錄用藍光光碟 Panasonic下月停產 科技行業 Facebook 黑客 Instagram Meta 網絡保安 網絡通訊