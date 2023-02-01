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Twitter美申許可 冀年內增支付功能

行政人員版 2023/02/01

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自馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，一直積極變革，更盼能踏入支付範疇。據悉，Twitter已經在美國申請進入「支付業務」的監管許可，並正在開發相關軟件功能，為求達到馬斯克要讓公司收入多

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欄名 : 科技新知

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