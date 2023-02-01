  • 18°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

借高成數按揭 易變「負資產」

地產版 2023/02/01

分享：

分享：

負資產即物業當前市值低於未償還之貸款餘額，簡單例子是，當A買家購入一間970萬元的太古城2房單位，假設仍有873萬元的貸款未償還，最新銀行估價約811萬元，樓價低於未償還貸款額，亦即是有關單位已經變成

...

欄名 : 知識庫

相關文章

負資產18年高 學者指未礙樓市
今日
負資產18年高 學者指未礙樓市
負資產大增 樓市會否現危機？
今日
負資產大增 樓市會否現危機？

你可能感興趣

負資產18年高 學者指未礙樓市
今日 01:00
負資產18年高 學者指未礙樓市
負資產大增 樓市會否現危機？
今日 01:00
負資產大增 樓市會否現危機？

最新專欄文章 更多

大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚
2022/09/19
大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚
何謂MiC
2022/08/23
何謂MiC
雙重上市Vs第二上市
2022/07/27
雙重上市Vs第二上市
港府98年打大鱷後成立
2022/03/30
港府98年打大鱷後成立
註冊類別不包括電影 律師：難理解指控
2021/12/04
註冊類別不包括電影 律師：難理解指控
樓價 負資產 按揭貸款 銀行

上一篇文章

負資產18年高 學者指未礙樓市

下一篇文章

負資產大增 樓市會否現危機？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？