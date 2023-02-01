借高成數按揭 易變「負資產」 地產版 2023/02/01 分享： 分享： 負資產即物業當前市值低於未償還之貸款餘額，簡單例子是，當A買家購入一間970萬元的太古城2房單位，假設仍有873萬元的貸款未償還，最新銀行估價約811萬元，樓價低於未償還貸款額，亦即是有關單位已經變成 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 知識庫 相關文章 負資產18年高 學者指未礙樓市 今日 負資產18年高 學者指未礙樓市 負資產大增 樓市會否現危機？ 今日 負資產大增 樓市會否現危機？ 你可能感興趣 負資產18年高 學者指未礙樓市 今日 01:00 負資產18年高 學者指未礙樓市 負資產大增 樓市會否現危機？ 今日 01:00 負資產大增 樓市會否現危機？ 最新專欄文章 更多 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 2022/09/19 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 何謂MiC 2022/08/23 何謂MiC 雙重上市Vs第二上市 2022/07/27 雙重上市Vs第二上市 港府98年打大鱷後成立 2022/03/30 港府98年打大鱷後成立 註冊類別不包括電影 律師：難理解指控 2021/12/04 註冊類別不包括電影 律師：難理解指控 樓價 負資產 按揭貸款 銀行