借高成數按揭 易變「負資產」

負資產即物業當前市值低於未償還之貸款餘額，簡單例子是，當A買家購入一間970萬元的太古城2房單位，假設仍有873萬元的貸款未償還，最新銀行估價約811萬元，樓價低於未償還貸款額，亦即是有關單位已經變成

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