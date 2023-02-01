  • 18°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國今年GDP預測 IMF上調至5.2%

中國版 2023/02/01

分享：

分享：

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）將今年中國經濟增長預測大幅上調0.8個百分點至5.2%，認為隨着重新開放，經濟活動和人員流動有望恢復，但預計內房將

...

相關文章

內地製造業PMI升至50.1 重回擴張
今日
內地製造業PMI升至50.1 重回擴張
滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局
今日
滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局
IMF上調今年環球經濟預測 增2.9%
今日
IMF上調今年環球經濟預測 增2.9%

你可能感興趣

內地製造業PMI升至50.1 重回擴張
今日 01:00
內地製造業PMI升至50.1 重回擴張
滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局
今日 01:00
滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局
IMF上調今年環球經濟預測 增2.9%
今日 01:00
IMF上調今年環球經濟預測 增2.9%
中國 GDP 國際貨幣基金組織 疫情 發展商

上一篇文章

滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局

下一篇文章

春節無新盤推 30城市交投挫41%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？