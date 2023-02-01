中國今年GDP預測 IMF上調至5.2% 中國版 2023/02/01 分享： 分享： 國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）將今年中國經濟增長預測大幅上調0.8個百分點至5.2%，認為隨着重新開放，經濟活動和人員流動有望恢復，但預計內房將 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 內地製造業PMI升至50.1 重回擴張 今日 內地製造業PMI升至50.1 重回擴張 滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局 今日 滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局 IMF上調今年環球經濟預測 增2.9% 今日 IMF上調今年環球經濟預測 增2.9% 你可能感興趣 內地製造業PMI升至50.1 重回擴張 今日 01:00 內地製造業PMI升至50.1 重回擴張 滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局 今日 01:00 滬指1月累漲5.4% 2010年來最強開局 IMF上調今年環球經濟預測 增2.9% 今日 01:00 IMF上調今年環球經濟預測 增2.9% 中國 GDP 國際貨幣基金組織 疫情 發展商