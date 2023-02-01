Cracking Art「動物來襲」＠海港城 90隻七彩動物雕塑 進駐海港城8景點

著名意大利Cracking Art藝術組織趁30周年首次到港，即日起至2月28日，仲會喺海港城帶嚟Cracking Art「動物來襲」公共藝術展。由「可回收塑膠」製作嘅90隻彩虹色動物雕塑，已進駐海港城8個地點，如海運觀點、海運大廈露天廣場、海洋中心二階海景長廊等，必定會成為「藝文青」打卡熱點。

好姊妹話畀黛安知，Cracking Art藝術組織旨在透過環保公共裝置藝術，令大家關注人造塑膠與自然環境嘅關係；藝術家選取動物創作時亦好有心思，如受到全球暖化影響嘅企鵝、地球上最古老嘅動物之一鱷魚等。今次海港城展覽就帶嚟8款動物，包括小獵犬、企鵝、鱷魚、海龜、兔、熊、歐洲貓及大象。

大家同呢啲可愛動物互動及影相之餘，更可以即場印製明信片；另外，2月7日至28日場內仲會推出限量版環保禮品換領，憑即場捐款或海港城指定消費，即可換領「環保餐盒套裝連Marimekko風呂敷」1套或「reMatter生物可降解口罩」2盒，捐款將全數撥捐世界自然基金會（WWF），一齊為環保出一分力。

本文轉載自《晴報》

▲ 優雅歐洲貓

▲ 朝氣兔仔團