西環樂基商業中心交吉高層戶 開價248萬

地址：西環德輔道西103號樂基商業中心23樓3室

面積：457平方呎

開價：248萬元

呎價：5,427元

賣點：單位已交吉，物業鄰近交通配套完善，距港鐵西營盤站僅分餘鐘路程，另有多綫巴士途經上址。

拍賣行：黃

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