西環樂基商業中心交吉高層戶 開價248萬 地產版 2023/02/02 分享： 分享： 地址：西環德輔道西103號樂基商業中心23樓3室 面積：457平方呎 開價：248萬元 呎價：5,427元 賣點：單位已交吉，物業鄰近交通配套完善，距港鐵西營盤站僅分餘鐘路程，另有多綫巴士途經上址。 拍賣行：黃 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 北角城市金庫56呎舖位 近扶手電梯叫價48萬 今日 北角城市金庫56呎舖位 近扶手電梯叫價48萬 荃灣南豐中心高層 內籠四正每呎叫價不足1萬 今日 荃灣南豐中心高層 內籠四正每呎叫價不足1萬 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 2023/01/26 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價不足3000 2023/01/26 觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價不足3000 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 2023/01/12 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 西營盤 西環 樂基商業中心