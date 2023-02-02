  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Build肌成功

副刊版 2023/02/02

分享：

分享：

人要活得逍遙瀟灑，首先要活動自如。肌肉流失不是七、八十歲老友記的專利，四十歲打後，就要開始着意build肌，皆因由面部一直到腳，肌肉開始逐漸流失。五十歲以上，若小腿最粗的位置，男士小腿圍小過三十四厘米、女性小過三十二厘米，有可能是肌肉量開始流失的迹象。要build肌，需要內外夾攻，二者缺一不可。

內攻：蛋白質、胺基酸、鈣質和維他命D。正常人每公斤體重應攝取一至一點二克蛋白質，不少都市人食太多人工製成品，每天的蛋白質攝取量不夠。飲食上，有鱗魚、不含激素的走地雞、有機雞蛋、黃豆類都富含優質蛋白質；要補充鈣質，天然食品永遠好過人造鈣片，黑白芝麻、豆製品、紫菜、海藻、木耳、深綠色葉菜、蝦米、沙甸魚、野生三文魚等含鈣量豐富，但用牛奶補鈣則不推薦；維他命D方面：鱈魚肝油、黑木耳、野生三文魚、秋刀魚、沙甸魚和蛋黃含高量維他命D。

外攻：有氧運動，還要加阻力訓練才行。有氧運動要達到「333原則」才叫達標，即每周至少運動三次，每次至少運動三十分鐘，每次運動的心跳速率需達到每分鐘一三○次以上。當然，沒有恒常運動習慣的朋友要由輕度鍛練開始。運動從來沒有太遲開始這回事，最緊要是肯開始。至於阻力訓練，毋須練到筋肉人的形態，若沒有阻力帶或啞鈴，深蹲是非常好的腿部肌肉訓練。除了腳部和腹部的肌肉之外，不要忘記手腕握力／肌力訓練，因為最容易在日常生活拿東西時扭傷。

以下是一位資深羽毛球教練的教路：要練手腕力，可買一對小啞鈴，手握小啞鈴，掌心向下，前後手臂不動，只用腕力令握着小啞鈴的手部上下郁動三十下，然後反手，繼續手握小啞鈴，掌心向上，用腕力把手向上捲起再向下放，亦是三十下，正手反手各三十下為一組，每日三組。我有段時間手腕握力減弱，拿起重物容易手腕痠軟，用此法鍛練有明顯改善。祝大家兔年肌不可失、把握良肌、build肌成功！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

廣東歌之父許冠傑
2023/02/01
廣東歌之父許冠傑
肌不可失
2023/01/31
肌不可失
笨賊
2023/01/30
笨賊
容光煥發不是靠醫美
2023/01/27
容光煥發不是靠醫美
高度與快活
2023/01/26
高度與快活
養生 運動 教練 維他命 蛋白質 鈣質 利嘉敏

上一篇文章

濃眉男士顯氣概

下一篇文章

謊言勝真理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？